Президент Венесуэлы уверен, что страну ждет экономический рост вопреки санкциям США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уверен, что экономический рост этой южноамериканской страны возможен вопреки санкциям со стороны США. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью испанской версии телеканала RT, которое вышло в эфир в четверг.

«У нас много возможностей встать на путь роста и развития вопреки агрессии и нападкам. <…> Я уверен, что теперь нас ждет реальный экономический рост», — сказал Мадуро.

В то же время он признал, что доходы Венесуэлы от нефтепромышленности упали с $50 млрд до $4 млрд в год. «Ситуация сложная, потому что экономические санкции и преследование со стороны американской империи (США — прим. ТАСС) привели к значительным ограничениям. У нас конфисковали, у нас украли почти $30 млрд. Венесуэла не может открывать или закрывать банковские счета по всему миру, не может оплачивать товары, а теперь нам еще и угрожают полной морской блокадой», — пояснил Мадуро.

По его словам, сложившаяся ситуация заставила правительство обратиться к политике импортозамещения. Мадуро также отметил, что сейчас его приоритеты заключаются в обеспечении населения продуктами питания и медицинскими препаратами, а также в восстановлении нефтедобывающей промышленности. «Я верю в восстановление нефтепромышленности как двигателя для финансирования национального развития и нашей экономики», — сказал венесуэльский лидер.