Президент Венесуэлы объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией

Вооруженные силы Венесуэлы проведут учения на границе с Колумбией. Об этом сообщил во вторник президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«Я постановил провести с 10 по 28 сентября военные учения вдоль всей западной границы», — сказал он во время выступления, которое транслировалось в Twitter.

Мадуро также распорядился усилить контроль на границе с Колумбией. «Я приказал Стратегическому оперативному командованию Вооруженных сил Венесуэлы и всем военным подразделениям, развернутым на границе, объявить оранжевый уровень угрозы из-за опасности агрессии со стороны Колумбии в отношении Венесуэлы», — сказал Мадуро.(ТАСС)