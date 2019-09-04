Президент Венесуэлы объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией

Вооруженные силы Венесуэлы проведут учения на границе с Колумбией. Об этом сообщил во вторник президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«Я постановил провести с 10 по 28 сентября военные учения вдоль всей западной границы», — сказал он во время выступления, которое транслировалось в Twitter.

Мадуро также распорядился усилить контроль на границе с Колумбией. «Я приказал Стратегическому оперативному командованию Вооруженных сил Венесуэлы и всем военным подразделениям, развернутым на границе, объявить оранжевый уровень угрозы из-за опасности агрессии со стороны Колумбии в отношении Венесуэлы», — сказал Мадуро.(ТАСС)

| 2019-09-04T06:22:58+00:00 4 сентября 2019, 08:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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