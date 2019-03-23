Президент Венесуэлы хочет создать бригады защитников мира

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил создать в стране бригады защитников мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на телевыступление венесуэльского лидера.

Мадуро заявил, что такая идея ему пришла в голову после атак на электросети республики.

По мнению Мадуро, эти атаки «империализма и их марионеток» были направлены на то, чтобы оставить народ без света, а также спровоцировать насилие, чтобы «венесуэлец пошёл против венесуэльца».

Однако президент республики считает, что атакующие не достигли своей цели.

«Нет! Нас лишили света, но нас не лишат мира и спокойствия»», — отметил он в эфире одного из местных телеканалов.

Мадуро также подчеркнул, что народ Венесуэлы не поддался на провокацию и «победил в каждом районе, на каждом углу», и добавил, что у него есть идея создать бригады защитников мира: «квартал к кварталу, посёлок к посёлку».

Ранее глава Венесуэлы обвинил Трампа и его советников в кибератаке на электросети, которая привела к масштабному блэкауту в стране.

7 марта в Венесуэле случилась авария на крупнейшей в стране ГЭС. Без света остались почти все регионы республики, включая столицу страны — Каракас. Национальная корпорация по электроэнергии сочла этот инцидент диверсией (aif.ru)