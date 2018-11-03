Президент Украины прибыл в Турцию для участия в заседании Стратегического совета

Президент Украины Петр Порошенко начал свой визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики (УНР) в Османском государстве.

Выступая на церемонии открытия, президент отметил, что начинает визит в Турцию с посещения места, которое имеет символическое значение для двусторонних отношений двух стран.

«Это место, где в 1917-1919 годах, то есть 100 лет назад, было открыто посольство Украинской Народной Республики. Посольство в Стамбуле было одной из первых дипломатических миссий Украины. Османское государство одним из первых признало Украинскую Народную Республику и придерживалось четкой позиции по этому вопросу», — сказал Порошенко.

Президент поблагодарил сотрудников посольства и консульства Украины, а также представителей турецких властей, которым удалось совместными усилиями установить местонахождение посольства Украинской Народной Республики в Турции.

Глава государства отметил, что рад видеть на мероприятии детей, одетых в украинские и крымско-татарские народные костюмы.

Президент поблагодарил турецкий народ за гостеприимство, подчеркнув ценность отношений между двумя странами для Киева и Анкары.

Визит Порошенко связан с его участием в заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина. Заседание совета состоится сегодня, третьего ноября, под председательством президентов Турции и Украины. В нем также примут участие министры обеих стран.

Также в программе визита Порошенко — посещение Стамбульского университета, открытие выставки архивных документов, посвященной 100-летию дипломатических отношений между Украиной и Турцией.

Кроме того, президент примет участие в церемонии открытия в Анталье консульства Украины и культурного центра «Украинский дом».

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