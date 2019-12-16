Президент Украины прибыл с официальным визитом в Азербайджан

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

| 2019-12-16T20:45:10+00:00 16 декабря 2019, 20:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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