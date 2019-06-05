Президент УЕФА обвинил Макрона в вмешательстве в спорт

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал политическим вмешательством критические заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу реформы Лиги чемпионов, сообщает championat.com.

Ранее УЕФА представил проект Лиги чемпионов, который может быть реализован в 2024 году. По нему на групповом этапе турнира будет четыре группы по восемь команд, что увеличит количество матчей. При этом новая система будет более благосклонна к европейским топ-клубам. Макрон выступил против подобных изменений.

— Мы не позволим политике диктовать, как нам управлять. Важно, чтобы все политики знали, что влияние с их стороны на спорт неприемлемо. Это не в юрисдикции Макрона. Это то же самое, если бы я выступал против законов во Франции. Это явное вмешательство политики в спорт, — цитирует АР Чеферин.