Президент Турции прокомментировал договоренности с США по Сирии

Турция внимательно следит за реализацией договоренностей с США по приостановке операции «Источник мира» в сирийских районах к востоку от реки Евфрат. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя договоренности с США по Сирии, сообщает Агентство Анадолу.

«Договоренность о 120-часовой приостановке операции «Источник мира» остается в силе. Террористы YPG за это время должны покинуть зону безопасности, определенную Турцией», — сказал турецкий лидер.

«Ни о каких боях в Сирии (после заключения договоренностей) речи быть не может. Все это ложь и дезинформация», — сказал Эрдоган.

Напомним, что по итогам турецко-американских переговоров в Анкаре 18 октября достигнута договоренность по ситуации в сирийских районах к востоку от реки Евфрат.

Турция согласилась приостановить на пять суток антитеррористическую операцию «Источник мира», проводимую с 9 октября на северо-востоке Сирии.

Договоренность между Анкарой и Вашингтоном включает 13 пунктов и предусматривает полный вывод отрядов сирийского крыла террористов РКК – YPG из приграничных с Турцией районов севера Сирии.

Стороны обязались обеспечить безопасность мирных жителей всех населенных пунктов сирийских районов, где будет создана зона безопасности.

У YPG изымут тяжелое вооружение, кроме того, вся военная инфраструктура, созданная террористами, будет уничтожена.

Операция «Источник мира», в рамках которой нейтрализовано уже более 700 террористов, будет прекращена после полного вывода боевиков, который продлится 120 часов. Вашингтон обязался отменить все санкции в отношении Анкары.