Президент Турции призвал покончить со спорами касательно выборов

«Мы должны отложить в сторону связанные с выборами споры и сосредоточить внимание на ключевых ежедневных вопросах, в том числе по экономике и безопасности».

Как сообщает Report со ссылкой на Sabah, об этом отмечается в публикации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter.

Касаясь стабильности в Турции, он направил месседж относительно предстоящих реформ: «Наряду с борьбой с терроризмом, мы продолжим осуществление необходимых для нашей страны инфраструктурных реформ».

Напомним, что в Центральную избирательную комиссию поступили жалобы о результатах проводимых в различных регионах выборов.

Отметим, что 31 марта в Турции прошли муниципальные выборы.

| 2019-04-19T14:22:59+00:00 19 апреля 2019, 17:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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