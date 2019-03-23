Президент Турции посетит Россию 8 апреля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.

В середине февраля помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что третья в этом году встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в Москве в апреле.

По его словам, главы государств примут участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) двух стран, а также в церемонии открытия перекрестного Года культуры и туризма РФ и Турции, которая пройдет в Большом театре (iz.ru)