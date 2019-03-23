Президент Турции посетит Россию 8 апреля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.

В середине февраля помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что третья в этом году встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в Москве в апреле.

По его словам, главы государств примут участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) двух стран, а также в церемонии открытия перекрестного Года культуры и туризма РФ и Турции, которая пройдет в Большом театре (iz.ru)

| 2019-03-23T14:40:27+00:00 23 марта 2019, 14:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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