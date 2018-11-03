Президент Турции написал статью для Washington Post

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал статью для Washington Post, в которой рассказал о позиции Анкары в связи с убийством саудовского журналиста Джемаля Кашикчы. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Глава государства подчеркнул, что благодаря усилиям Турции весь мир узнал, что Джемаль Кашикчы был хладнокровно убит «командой киллеров».

Также Эрдоган коснулся результатов расследования, проведенного турецкой стороной по делу Джемаля Кашикчы. «Нам известно, что исполнители преступления находятся среди 18 лиц, задержанных в Саудовской Аравии. Нам также известно, что приказ об убийстве Джемаля исходил от высших должностных лиц саудовского правительства», — сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, власти Турции поделились имеющимися у них уликами по делу Кашикчы «со всеми дружественными и союзническими странами, в первую очередь, с Соединенными Штатами».

Говоря о предполагаемых заказчиках убийства, президент Эрдоган подчеркнул, что «категорически исключает, что приказ об убийстве Джемаля Кашикчы отдал король Салман».

В то же время, президент Турции подверг критике поведение Эр-Рияда в связи с ситуацией вокруг убийства обозревателя. «Удручают действия саудовских властей, которые вместо служения справедливости, предпринимают попытки замять преступление. Мы должны будем раскрыть личности кукловодов в убийстве Кашикчы, выяснить, на кого опирались представители саудовских властей, когда совершали эти действия», — сказал Эрдоган.

Вместе с тем он отметил, что «многолетняя дружба с Эр-Риядом не означает, что Турция закроет глаза на преднамеренное убийство Кашикчы».

Президент Турции заявил о необходимости выдачи тела убитого журналиста его родным. «Со дня убийства Кашикчы минул месяц. По крайней мере, он заслуживает того, чтобы его похоронили в соответствии с исламскими канонами», — сказал Эрдоган.

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