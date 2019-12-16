Президент Турции будет наблюдать за матчами финала ЕВРО-2020 в Баку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будет наблюдать за футбольными матчами в группе А финального этапа ЕВРО-2020, которые пройдут в Баку.

Об этом президент Турции сказал в интервью ряду теле- и радиоканалов, сообщает в понедельник Trend.

«Мы беседовали с моим братом Ильхамом Алиевым об этих матчах. Он пригласил меня посмотреть их в Баку. Уверен, что удача не обойдет Турцию стороной», — сказал он.

Отметим, что матчи финала ЕВРО-2020 стартуют 12 июня следующего года.

Сборная Турции 17 и 21 июня проведет в Баку два матча – со сборными Швейцарии и Уэльса.

| 2019-12-16T10:26:23+00:00 16 декабря 2019, 12:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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