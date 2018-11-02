Президент Туркменистана поднял золотую штангу

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время заседания кабинета министров страны продемонстрировал членам правительства свой навык поднятия штанги.
Как пишут местные СМИ, на заседании обсуждалась подготовка к чемпионату мира по тяжелой атлетике, который проходит в республике с 1 по 10 ноября. В ходе собрания главе государства были вручены приглашение на церемонию открытия турнира и памятные знаки, а также символический стержень штанги.
Бердымухамедов продемонстрировал собравшимся свои спортивные навыки, подняв позолоченный гриф над головой, после чего вернул стержень на место.
Действия главы государства члены правительства встретили бурными аплодисментами.
Корреспондент.net