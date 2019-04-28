Президент Туркмении прочитал рэп про коня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в воскресенье прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный), который родился в первый день 2019 года, сообщает Туркменское телевидение, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Глава государства прочитал трек собственного сочинения на праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского коня в Международном конноспортивном комплексе. Автором музыки является его внук Керимгулы. Он же аккомпанировал и подпевал президенту.

В песне говорится, что жеребенок Ровач является провозвестником благополучия для всей страны и источником вдохновения.

В начале этого года Бердымухамедов ознакомился с положением дел на объектах хозяйственного управления при МВД Туркменистана. Тогда министр Исгендер Муликов от имени личного состава МВД передал в дар главе государства жеребенка, родившегося в первый день 2019 года. Учитывая, что этот ахалтекинец появился на свет в год, девиз которого: «Туркменистан – родина процветания», президент назвал его Ровач.

Бердымухамедов второй раз публично читает рэп. В июле 2018 года глава государства и его внук исполнили композицию «Спортивный Туркменистан». И тогда автором текста был президент, а музыку написал внук.