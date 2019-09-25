Президент Туркменистана инициировал переход к двухпалатной системе парламента

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Халк Маслахаты (высшего представительного органа) выступил с инициативой перехода к двухпалатной системе парламента. Об этом в среду сообщило государственное агентство «Туркменистан сегодня».

«Президент Гурбангулы Бердымухамедов выступил с инициативой перехода на двухпалатную систему и объединения Халк Маслахаты и Меджлиса (парламента — прим. ТАСС) в единую систему органов представительной и законодательной власти», — говорится в сообщении.(ТАСС)