Президент Туркменистана инициировал переход к двухпалатной системе парламента

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Халк Маслахаты (высшего представительного органа) выступил с инициативой перехода к двухпалатной системе парламента. Об этом в среду сообщило государственное агентство «Туркменистан сегодня».

«Президент Гурбангулы Бердымухамедов выступил с инициативой перехода на двухпалатную систему и объединения Халк Маслахаты и Меджлиса (парламента — прим. ТАСС) в единую систему органов представительной и законодательной власти», — говорится в сообщении.(ТАСС)

| 2019-09-25T15:10:51+00:00 25 сентября 2019, 16:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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