Президент Трамп отправляется в турне по странам Европы

На начальном этапе турне президента Дональда Трампа по странам Европы союзники США обеспокоены возможным ущербом, который он может нанести альянсу НАТО, сообщает «Голос Америки».

Возможное установление дружелюбных отношений Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите в Хельсинки также вызывает у них тревогу.

В ходе поездки, которая начинается во вторник, Трамп посетит Брюссель, а затем Лондон, где правительство премьер-министра Терезы Мэй переживает потрясения в связи с планами выхода Великобритании из Европейского Союза.

Трамп требует от членов НАТО довести уровень военных расходов до 2 процентов ВВП к 2024 году.

В ходе предвыборной кампании он давал понять, что США могут прийти на защиту только тех членов НАТО, которые выполняют свои обязательства. Он продолжает критиковать союзников за то, что они не несут справедливую долю расходов.

По оценкам НАТО, только 15 членов альянса, чуть больше половины, выполнят это требование к 2024 году, если основываться на текущих тенденциях.

«США тратят гораздо больше на НАТО, чем любая другая страна. Это несправедливо, и неприемлемо», – написал Трамп в Твиттере, настаивая на том, что НАТО приносит Европе «гораздо большую» пользу, чем США.

«Вдобавок к этому, профицит Европейского Союза в торговле с США составляет 151 миллион долларов в условиях высоких торговых барьеров для американских товаров. Нет!» – заявил он.

На это остро отреагировал председатель Европейского Совета Дональд Туск, в прошлом премьер-министр Польши.

«Дорогая Америка, — заявил он журналистам в Брюсселе. — Цени своих союзников. В конце концов их у тебя не так много.»

Трамп, который сравнивал голосование о выходе Великобритании из ЕС со своими выборами, прибывает в эту страну с первым визитом в качестве президента в трудный период для Мэй. Министр иностранных дел Борис Джонсон и министр по делам «Брексита» Дэвид Дэвис подали в отставку в понедельник с разницей в несколько часов в знак протеста против плана премьер-министра.

Ожидается, что визит Трампа приведет к массовым акциям протеста в Лондоне и других британских городах.

Поездка Трампа по Европе продолжится в Шотландии и завершится в Хельсинки саммитом с Путиным, главой российского государства, которое, согласно выводам американской разведки, вмешивалось в ход выборов 2016 года с целью помочь Трампу победить.

Путин неоднократно отрицал вмешательство России на выборах, несмотря на свидетельства, указывающие на противоположное, поэтому наблюдатели будут внимательно следить за тем, как Трамп будет выстраивать отношения с российским лидером, будет ли он упрекать его или проникнется его позицией.