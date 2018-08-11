Президент страны принял делегацию Конгресса США

10 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем постоянного специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девином Нунесом, в состав которой входит член комитета Рик Крауфорд.

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, на встрече отмечалось успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки в политической, экономической, энергетической сферах, в области безопасности, подчеркивалось, что визит в Азербайджан председателя постоянного специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девина Нунеса внесет вклад в дело расширения сотрудничества.

В ходе беседы была отмечена активная поддержка Азербайджаном миротворческих операций в Афганистане, выражена уверенность в том, что наша страна и впредь продолжит усилия в борьбе с международным терроризмом.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

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| 2018-08-11T22:29:16+00:00 11 августа 2018, 22:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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