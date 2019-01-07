Президент США заявил, что вывод войск из Сирии будет проходить «в должном темпе»

Вашингтон предпримет все необходимые шаги для обеспечения упорядоченного вывода войск США из Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя статью в New York Times, резко раскритиковавшей действия администрации Белого дома в арабской стране, сообщает агентство «Анадолу».
«Неудачники в New York Times сознательно написали очень недостоверную историю о моих намерениях в отношении Сирии. Не отказываясь от озвученных ранее заявлений, мы будем уходить из Сирии в должном темпе, в то же время, продолжая бороться с ДЕАШ и делая все остальное, что разумно и необходимо!», — написал американский лидер в своем Твиттер.
Накануне газета опубликовала статью, в которой ссылается на заявление советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, согласно которому, США выведут войска из Сирии, если правительство Турции гарантирует безопасность террористической организации YPG / PKK. Также Болтон увязал уход американских подразделений из Сирии с окончательной победой над ДЕАШ.
Издание утверждает, что такое предусловие может задержать вывод войск «на месяцы или годы».
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. «Мы одержали победу над ДЕАШ в Сирии, и это была единственная причина, почему (США) находились там в период президентства Трампа», — написал американский лидер в своем Твиттер.