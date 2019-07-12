Президент США «убил» Шварценеггера

Корреспондент Yahoo News Хантер Уокер пояснил, что неправильно понял слова президента США о «смерти» Арнольда Шварценеггера: на самом деле Трамп метафорично высказался о рейтинге реалити-шоу The Apprentice («Ученик») с участием актера.

Заявления корреспондента Yahoo News привлекли самого голливудского актера, который отреагировал на него в Twitter.

«Я все еще здесь. Не хотите сравнить наши налоговые декларации, Дональд Трамп?» – написал Шварценеггер.

Ранее Уокер процитировал в своем Twitter Трампа: «Арнольд Шварценеггер… Знаете, что? Он умер. Я был там», уточнив, что актер на самом деле жив.

РИА Новости

| 2019-07-12T19:41:48+00:00 12 июля 2019, 22:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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