Президент США Трамп теряет позиции в списке Forbes

Президент США Дональд Трамп значительно ухудшил свою позицию в рейтинге богатейших американцев, ежегодно публикуемом журналом Forbes. Глава государства занимает в новом списке 275-е место, что на 16 позиций ниже, чем годом ранее. С начала своего президентства Трамп потерял 119 строчек, пишет немецкое издание Die Welt.

Лидером нового рейтинга стал основатель компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценено в 114 млрд долларов. У президента США этот показатель составил 3,1 млрд долларов, как и годом прежде. Таким образом, Трамп является богатейшим главой государства в истории Соединенных Штатов и наиболее состоятельным из текущих участников президентской гонки 2020 года.