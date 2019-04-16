Президент США принял зятя президента Турции

Президент США Дональд Трамп утром 16 апреля принял в Белом доме министра финансов и казначейства Турции, зятя Эрдогана Берата Албайрака, сообщает агентство Анадолу.

Берак Албайрак передал главе Белого дома приветствия и послание президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава Минфина Турции сообщил, что встреча прошла в конструктивном русле, и состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям и ситуации в Сирии.

В беседе с Трампом Албайрак отметил, что решение Вашингтона о выводе войск из Сирии стало возможностью для ликвидации негатива в двусторонних отношениях.

«Если итоги турецко-американских переговоров по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии сформируют базу для тесного взаимодействия двух стран в регионе, то силы безопасности Турции и США смогут впервые на деле продемонстрировать сотрудничество на местах», — сказал Албайрак.

Албайрак также акцентировал внимание на том, что позиции сторон по разным вопросам различаются, что можно устранить путем конструктивного диалога.

В рамках визита в США, министр финансов и казначейства Турции также обсудил с министром финансов США Стивеном Мнучиным и советником главы Белого дома Джаредом Кушнером тему углубления двустороннего сотрудничества.