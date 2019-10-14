Президент США издаст указ о санкциях против Турции

Президент США Дональд Трамп анонсировал санкции против Турции из-за ситуации в Сирии и пригрозил Анкаре дополнительными, более тяжелыми последствиями.

«Я скоро подпишу исполнительный указ, которым распоряжусь ввести санкции против нынешних и бывших чиновников правительства Турции и любых лиц, которые участвуют в дестабилизирующих действиях Турции на северо-востоке Сирии», — говорится в заявлении Трампа, которое он разметил в Twitter.

«Аналогичным образом, тарифы на сталь будут вновь повышены до 50%, то есть до того уровня, который действовал до их снижения в мае. США также немедленно прекратят переговоры под эгидой министерства торговли относительно торговой сделки с Турцией на 100 миллиардов долларов», — добавил Трамп.

«Указ позволит США накладывать мощные дополнительные санкции на тех, кто может быть замешан в серьезном нарушении прав человека, кто будет препятствовать прекращению огня и возвращению домой насильственно перемещенных лиц, кто будет насильно возвращать беженцев или угрожать миру, безопасности и стабильности в Сирии. Указ введет широкий спектр последствий, включая финансовые санкции, блокирование собственности и запрет на въезд в США», — заявил Трамп. (РИА Новости)