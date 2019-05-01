Президент Шри-Ланки заявил, что теракты могли быть спланированы за рубежом

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил в интервью телеканалу Sky News, что теракты, которые произошли в стране в пасхальное воскресенье, могли быть спланированы из-за рубежа.

«Вполне вероятно, что они (террористы) контактировали с людьми из-за рубежа, которые помогали им», — заявил Сирисена.

Кроме того, Сирисена отметил, что ИГ* запустила «новую стратегию», согласно которой её целью становятся небольшие государства. Президент страны призвал главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади оставить его страну в покое.