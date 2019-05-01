Президент Шри-Ланки заявил, что теракты могли быть спланированы за рубежом

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил в интервью телеканалу Sky News, что теракты, которые произошли в стране в пасхальное воскресенье, могли быть спланированы из-за рубежа.
«Вполне вероятно, что они (террористы) контактировали с людьми из-за рубежа, которые помогали им», — заявил Сирисена.
Кроме того, Сирисена отметил, что ИГ* запустила «новую стратегию», согласно которой её целью становятся небольшие государства. Президент страны призвал главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади оставить его страну в покое.
| 2019-05-01T15:01:35+00:00 1 мая 2019, 17:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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