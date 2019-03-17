Президент Сербии заявил о готовности к внеочередным выборам в случае их проведения

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что наберет не меньше 55% голосов на досрочных выборах, если оппозиция считает, что они необходимы. «Не важно, когда будут проводиться выборы и как они будут организованы. Я говорю им (оппозиционерам.— kommersant.ru): сами подготовьте списки избирателей, напишите в них, что угодно. Берите, пишите, марайте бумагу, черкайте, делайте что хотите — вы проиграете выборы»,— сказал он в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

«Разница настолько велика — это не разница в 1–2%. Я всегда получу 55%, а может и больше. А они получат максимум 10–15, 16, 17% — не больше»,— сообщил господин Вучич.

Ранее демонстранты в Белграде прорвали полицейское оцепление перед резиденцией президента, чтобы поставить грузовик с динамиками перед зданием. Собравшиеся вокруг резиденции «Андричев венац» люди требовали, чтобы к ним вышел президент Сербии.

Акции протеста проходят в стране с начала декабря, поводом для которых стало избиение в городе Крушевац группой злоумышленников одного из оппозиционеров — Борко Стефановича. В адрес власти зазвучали обвинения в создании атмосферы насилия, оппозиция призвала своих сторонников выйти на улицы.