Президент Сербии вернется к работе 18 ноября

Президент Сербии Александр Вучич вернется к исполнению своих обязанностей 18 ноября. Об этом он сообщил на своей странице в Instaqram 16 ноября.

«Спасибо докторам и работникам военно-медицинской академии. Спасибо всем, кто беспокоился. Уже с понедельника буду работать в полную силу», — написал он.

Ранее в субботу сербский президент Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Главе государства 49 лет, он руководит Сербией с 2017 года.

Победе в главной политической гонке предшествовала длительная и противоречивая биография. Начав работать журналистом, Вучич увлекся политикой и в 1998 году получил назначение на должность министра информации в правительстве Милошевича.

После отставки долгое время пребывал в оппозиции к действующей власти и вернулся в госструктуры лишь спустя 12 лет. Занимая поочередно должности главы военного министерства, а затем правительства, завоевал поддержку населения страны и во время выборов 2017 года смог ею воспользоваться (aif.ru)