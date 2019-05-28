Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, выступая перед сербским парламентом, сообщает PTC.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что Сербии необходимо выбрать, как дальше будут развиваться отношения с Косово — сохранение замороженного конфликта, либо развитие контактов с непризнанной республикой.
«Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — подчеркнул Вучич.
| 2019-05-28T08:54:05+00:00 28 мая 2019, 10:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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