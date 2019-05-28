Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, выступая перед сербским парламентом, сообщает PTC.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Сербии необходимо выбрать, как дальше будут развиваться отношения с Косово — сохранение замороженного конфликта, либо развитие контактов с непризнанной республикой.

«Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — подчеркнул Вучич.