Президент Сальвадора призвал граждан искать спасения от цунами

Тревога и эвакуация объявлены в Сальвадоре в связи с возможностью возникновения цунами, президент страны Найиб Букеле призвал граждан на побережье искать спасения на возвышенностях, сообщает РИА Новости.

«Всему населению прибрежных зон необходимо перебраться на возвышенности. Министерство обороны США обнаружило возможное цунами», — написал президент в Twitter.

Ранее посольство США в Сальвадоре сообщило, что самолет минобороны зафиксировал возможное цунами в 600 километрах от побережья Сальвадора и Никарагуа, и призвало персонал покинуть опасные районы.