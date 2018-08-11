Президент Румынии осудил силовой разгон протестующих

Президент Румынии Клаус Йоханнис выступил с осуждением силового разгон акции протеста на площади Победы в Бухаресте, в результате чего пострадали сотни людей. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook в субботу, 11 августа.

В частности, Йоханнис назвал силовой разгон протестов неприемлемым для настоящей демократии.

«Настоящая демократия предусматривает право каждого человека на протест, но насилие неприемлемо независимо от политического выбора. Я решительно осуждаю жестокое вмешательство жандармерии, сильно непропорциональное действиям большинства людей на площади Победы», – написал Йоханнис.

Кроме того, он потребовал от министра внутренних дел Румынии объяснить применение силы, пишет korrespondent.net.

Напомним, в пятницу, 10 августа, в Бухаресте состоялся антиправительственный митинг. По данным местных СМИ, в акции принимали участие более 100 тысяч человек.

Участники митинга требовали распустить действующее правительство и провести досрочные выборы. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона протестующих.

По последним данным, в результате действий силовиков пострадали не менее 440 человек.

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