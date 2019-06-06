Президент России обвинил США в раскачке международных отношений

Выход США из договора по ограничению систем ПРО стал первым шагом к фундаментальной раскачке глобальной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наши американские партнеры взяли и вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны. Ну и чего? Уважаемые дамы и господа, хочу обратиться к вам, а кто-то из вас активно протестовал, выходил на улицу с плакатами? Нет, тишина. Как будто так и надо. А ведь это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности», — сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

| 2019-06-06T16:04:24+00:00 6 июня 2019, 18:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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