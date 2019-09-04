Президент России и премьер-министр Индии встретились во Владивостоке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендру Моди встретились на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).

Они поднялись на катер «Ураган», на котором вместе отправились на судостроительную верфь «Звезда».

Моди ранее в среду прибыл в Россию с официальным визитом. Он примет участие в ВЭФ в качестве главного гостя, проведет переговоры с Путиным, а в четверг примет участие в пленарном заседании форума и посетит турнир по дзюдо.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд «Росконгресс». ТАСС — генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.