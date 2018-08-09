Президент РФ получил прошение о помиловании Сенцова

Администрация президента РФ Владимира Путина получила письмо от матери осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова с просьбой о его помиловании. «Письмо поступало в соответствующее подразделение администрации президента, но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков журналистам в четверг, 9 августа. «По процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий. Большего я вам сказать пока не могу», — продолжил Песков, сообщает РИА Новости.

Об обращении Людмилы Сенцовой к президенту РФ стало известно 13 июля, когда Олегу Сенцову исполнилось 42 года. «Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя я знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией — кинорежиссурой», — говорится в ходатайстве Сенцовой. Она просит «проявить милосердие и помиловать» режиссера, «не губить его жизнь и жизнь его близких». Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе говорил, что тот «никогда не будет просить никакого помилования у Путина и не будет писать никаких заявлений».

Сенцов был приговорен в 2015 году к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Его и Александра Кольченко, который получил 10 лет колонии, задержали в мае 2014 года в аннексированном Россией Крыму и обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных.

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