Президент Польши заявил, что НАТО сейчас «никто не атакует»

Польский президент Анджей Дуда отказался считать Россию врагом для Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил, что НАТО сейчас «никто не атакует».

По его мнению, врагом необходимо считать атакующие граждан террористические организации.

«Нельзя говорить о каком-то враге на уровне государства», — сказал Дуда.

Польский лидер назвал Россию соседом, с которым «мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми», однако отметил, что в данном вопросе речь о враждебности не идет.

| 2019-12-05T00:36:02+00:00 5 декабря 2019, 07:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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