Президент подписал распоряжение об увековечении памяти Арифа Меликова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об увековечении памяти Арифа Меликова.

В соответствии с распоряжением, Исполнительной власти города Баку поручено установить памятник Арифу Меликову в Аллее почетного захоронения; присвоить одной из улиц Баку имя Арифа Меликова.

Министерству культуры поручено совместно с Исполнительной властью города Баку воздвигнуть памятник Арифу Меликову в городе Баку; присвоить одной из музыкальных школ Баку имя Арифа Меликова.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

| 2019-05-17T15:56:46+00:00 17 мая 2019, 17:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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