Президент подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Газахской учительской семинарии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Газахской учительской семинарии.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в ноябре 2018 года исполняется 100 лет создания Газахской учительской семинарии.

Организация Газахской учительской семинарии решением правительства Азербайджанской Демократической Республики является одной из самых ярких страниц летописи просвещения Азербайджана.

Министерству образования Азербайджанской Республики поручается с учетом предложений Исполнительной власти Газахского района подготовить и осуществить план мероприятий, связанных со 100-летним юбилеем Газахской учительской семинарии, Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

17 просмотров