Президент Палестины Махмуд Аббас привел к присяге новое правительство

Президент Палестины Махмуд Аббас привел к присяге новое правительство, которое возглавляет его соратник по правящему движению ФАТХ Мухаммед Штайя, передает в субботу местное телевидение.

Штайя сменил беспартийного Рами Хамдаллу, чей аполитичный кабинет технократов создавался в неоправдавшейся надежде на восстановление контроля над сектором Газа, где правит исламистская оппозиция.

Правительство, чья власть по-прежнему ограничена Западным берегом реки Иордан, пока состоит из 22 министров. По данным официального агентства ВАФА, пока не назначены министры внутренних дел и религиозных вопросов.

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС назвало новое правительство «сепаратистским» и вновь дало понять, что не признает его легитимность.

«Формирование движением ФАТХ правительства Штайя продолжает политику односторонних шагов, усугубляя раскол… в ущерб интересам палестинского народа и единства. Это сепаратистскому правительству не хватает конституционной легитимности», — сказано в заявлении ХАМАС.