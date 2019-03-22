Президент Пакистана: Мы поддерживаем правую позицию Азербайджана в карабахском конфликте

Президент Исламской республики Пакистан Ариф Алви 22 марта принял делегацию министерства обороны Азербайджана, находящуюся с визитом в этой стране.

Об этом сообщили в Минобороны АР.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов передал теплые приветствия президента Азербайджана Арифу Алви. Отметив, что наша страна придает значимость связям с Пакистаном, особенно сотрудничеству в военной сфере, министр обороны подчеркнул значимость расширения сотрудничества в области безопасности, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, пишет Report.

Президент Пакистана, в свою очередь, попросил передать его теплые слова приветствия и глубокое почтение президенту Азербайджана. Отметив высокий уровень межгосударственных связей, а также братских отношений между двумя народами, президент Ариф Алви отметил необходимость развития связей в военно-технической, оборонной и других областях.

Президент Ариф Алви, выразив удовлетворение тем, что его страна поддерживает Азербайджан в решении нагорно-карабахского конфликта и будет поддерживать впредь, отметил, что из-за оккупации азербайджанских территорий Пакистан не признает Армению как государство, и подчеркнул необходимость скорейшего решения вопроса в рамках территориальной целостности Азербайджана.

На встрече стороны обсудили и другие вызывающие взаимный интерес вопросы.