Президент новый, проблемы старые

В понедельник 20 мая избранный президентом Украины Владимир Зеленский вступил в должность и стал верховным главнокомандующим. Надо сказать, что начал он довольно резко. Как внутри страны, так и по внешнеполитическим вопросам.

Главной проблемой для нового президента является старый парламент — Верховная рада. В нем доминируют враждебно настроенные к нему фракции и мажоритарные депутаты. По понятным причинам президент хочет досрочных выборов, соответственно большинству парламентариев они не очень нужны.

Сейчас рейтинг президента Зеленского очень высок, Ему важно провести на этой волне досрочные выборы и конвертировать свой президентский результат в голосование за его партию «Слуга народа». Сделать это не так просто. Действующий избирательный закон предполагает избрание половины депутатов (225) по партийным спискам, а половину по мажоритарным округам. Такая система позволяла в прошлом добирать недостающие партийные голоса за счет привлечения мажоритариев, многие из которых не примыкали ни к каким партиям или фракциям.

С целью изменения невыгодной избирательной системы Зеленский предлагает ввести исключительно пропорциональную систему и тогда мажоритариев в парламенте не будет. Кроме того, предлагается снизить проходной барьер для партий и блоков с нынешних 5% до 3%. Это увеличит партийное представительство в парламенте, так как несколько партий балансируют в рейтингах вблизи 5%.

Еще во время избирательной кампании Зеленский обещал в случае победы распустить парламент, назначить досрочные выборы, чтобы расчистить путь реформам и изменениям в стране.

Сразу после инаугурации новый президент сказал, что издаст указ о роспуске парламента. Для этого, вообще говоря, нет конституционных оснований. Кроме одного — Верховная рада заявит о своем самороспуске. Так сделал Петр Порошенко осенью 2014 года. Тогда из-за самороспуска парламента были назначены досрочные выборы.

Весь день 20 мая и часть следующего дня страна жила в ожидании разрешения фактически начавшегося конституционного кризиса. Кроме того, начался повальный исход из власти чиновников и министров высшего уровня. В отставку подал и премьер-министр Владимир Гройсман. Исполняющая обязанности министра здравоохранения гражданка США Ульяна Супрун уже отбыла на родину. Во всяком случае, ее видели с чемоданами в международном аэропорту Борисполь.

На совещании с руководителями фракций было достигнуто соглашение о проведении внеочередных выборов 21 или 28 июля. Тем не менее, это был только тактический успех президента.

На внеочередном заседании парламента депутаты, во-первых, не собрались, и пришлось трижды голосовать за начало заседания и с трудом набралось таких 240. Во-вторых, депутаты выступили против законопроектов по внесению изменений в избирательный закон, так как не предусматривалась система с открытыми списками. В результате этот законопроект даже не был внесен для рассмотрения, и внеочередное заседание Верховной рады было закрыто. Следующее очередное уже заседание намечено на 28 мая. Времени для принятия изменений в систему выборов остается очень мало.

Из этого следует важнейший политический вывод. Весь смысл внеочередных выборов теряется, так как если они пройдут по старой избирательной системе, то обновления парламента не произойдет. Другими словами, свое важнейшее предвыборное обещание пока президент осуществить не может.

Первые кадровые назначения также не внушают оптимизма. Руководство администрацией президента заполняют люди либо близкие к одиозному олигарху Игорю Коломойскому, либо теми с кем Зеленский работал при производстве ток-шоу «Квартал 95». Конечно, новые назначенцы не артисты, а менеджеры и юристы, но их профессиональные навыки в государственном управлении неясны. По крайней мере, эти назначения вызывают вопросы.

Все это происходит на фоне значительно усложняющегося международного положения Украины. Уже приходилось отмечать, (http://zerkalo.az/vojna-s-iranom-priblizhaetsya/, что в силу острых противоречий Вашингтона и Пекина и балансирования на грани открытого конфликта Ирана и США, центр международной политики смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион и на Средний Восток. Третьим важнейшим регионом для Вашингтона является Латинская Америка и, конечно, Венесуэла.

Отсюда следует очевидный вывод, что в ранге приоритетов американской внешней политики Украина смещается вниз. Пока не ясно насколько глубоко, но это уже почувствовали в Москве и стараются максимально этот фактор использовать.

Просто сдавать Киев Вашингтон и европейские партнеры Киева не будут, в силу сильных антироссийских настроений в Конгрессе и в ряде восточно-европейских государствах, но и усиливать санкционное и другое давление на Россию Трамп и ЕС также не хотят. Отсюда проблематичность с принятием в Конгрессе новых законопроектов по углублению и расширению санкций. Как показывают последние заседания глав европейских государств, новые антироссийские санкции даже не обсуждаются. Более того, Германия, Франция, Италия и Австрия вместе с Румынией и Чехией выступили против самой постановки подобного вопроса.

Голосование в Совете Европы и продолжение пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы наглядно показывает, что проукраинская коалиция начинает размываться. Не в последнюю очередь из-за противоречий с США, в частности, по Ирану и вообще по оборонной политике, в том числе в НАТО.

Все это требует формирования адекватной украинской внешней политики. Пока же представители президента говорят о проведении всенародного опроса по поводу возможных переговоров с Россией по Донбассу и Крыму. Следует заметить, что по Крыму никаких переговоров точно не будет, так как в Москве считают этот вопрос закрытым.

В отношении Донбасса в Кремле будут настаивать на том, что это внутренний украинский конфликт и договариваться Киев должен с Донецком и Луганском. Эта двойственность позиции Зеленского, которая проявилась еще во время президентской кампании, может стоить ему очень дорого.

Если важнейшие внешнеполитические вопросы отдаются на откуп массам, то это прямой путь, по которому прошла Великобритания с Brexit. Народ сначала проголосовал за выход из ЕС, а потом очень многие схватились за голову.

Зеленского предупреждают, что переход к так называемой прямой демократии в стране, где отсутствуют давние демократические и парламентские традиции, крайне опасно. В силу возможности охлократического управления страной. В своей истории что-то подобное Украина проходила во второй половине XVII века и в 1910-20 годах XX.

Внутренняя борьба в стране обостряется и новому президенту придется столкнуться со многими внутри и внешнеполитическими вызовами. С одной стороны, необходимо существенное обновление власти и отход от олигархического управления. По результатам мониторинга электоральных настроений украинцев социологической группы «Рейтинг», который был проведен с 16 по 21 мая, 87% граждан хотят радикальных изменений в стране. Запрос на изменения присущ абсолютному большинству представителей всех возрастных, региональных и электоральных групп. Только 5% жителей Украины выступают за стабилизацию ситуации, 6% — за возвращение в прошлое.

С другой стороны, система будет оказывать бешеное сопротивление, и для проведения глубоких и вселяющих надежду реформ необходима сильная политическая воля и соответствующая команда при выработке идеологии, стратегии и тактики при их реализации.

Пока же проводятся косметические и популистские действия, которые только расшатывают ситуацию и ослабляют государство. Чем попытается воспользоваться агрессивный северный сосед.