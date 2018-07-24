Президент Никарагуа заявил, что в стране не будет досрочных выборов

Президент Никарагуа Даниэль Ортега в очередной раз заявил, что не пойдет на досрочные выборы на фоне проходящих в стране массовых протестов.

«Наш выборный период заканчивается выборами 2021 года, когда и пройдут следующие выборы. Ускорять выборы означало бы создание нестабильности, отсутствие безопасности и в целом ухудшение положения вещей», — приводит канал Globovision заявление Ортеги.

В Никарагуа с апреля идут антиправительственные протесты, уже унесшие жизни более 350 человек. Ортега заявляет о заговоре против своей страны и попытке государственного переворота.

 

43 просмотров
| 2018-07-24T07:39:50+00:00 24 июля 2018, 11:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss