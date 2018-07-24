Президент Никарагуа заявил, что в стране не будет досрочных выборов

Президент Никарагуа Даниэль Ортега в очередной раз заявил, что не пойдет на досрочные выборы на фоне проходящих в стране массовых протестов.

«Наш выборный период заканчивается выборами 2021 года, когда и пройдут следующие выборы. Ускорять выборы означало бы создание нестабильности, отсутствие безопасности и в целом ухудшение положения вещей», — приводит канал Globovision заявление Ортеги.

В Никарагуа с апреля идут антиправительственные протесты, уже унесшие жизни более 350 человек. Ортега заявляет о заговоре против своей страны и попытке государственного переворота.

Организация американских государств (ОАГ) осудила насилие в Никарагуа, призвала стороны конфликта к участию в национальном диалоге и потребовала от правительства страны согласовать календарь проведения выборов. Однако Ортега и ранее отказывался от идеи проведения досрочных выборов.

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