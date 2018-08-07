Президент Никарагуа обвинил США во вмешательстве в политику страны

США на протяжении многих лет вмешивались в политическую жизнь Никарагуа, не стесняясь силой смещать законное правительство, эти попытки не прекращаются и по сей день, заявил президент республики Даниэль Ортега.

«С позапрошлого века США пытались завладеть Никарагуа, провоцируя войны в стране. А в начале прошлого века американские войска оккупировали Никарагуа и стали назначать президентов из числа своих военных… Постоянно предпринимаются попытки подорвать власть правительства под любыми предлогами: поводом может послужить любой закон, любая инициатива. Мы смогли создать альянс с предпринимателями, и США этих предпринимателей осуждают за союз с правительством», — сказал Ортега в интервью RT.По словам Ортеги, эти предприниматели не являются политическими союзниками нынешнего руководства Никарагуа, но власти пытаются наладить с ними отношения, чтобы «стимулировать большой, средний и малый бизнес инвестировать в нашу страну».

«А для США этот факт стал поводом для того, чтобы демонизировать нас», — подчеркнул президент.

РИА Новости