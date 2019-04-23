Президент надежд и протестов

Результаты второго тура президентских выборов в Украине можно считать ожидаемым чудом. После первого тура практически все как сторонники Владимира Зеленского, так и симпатики Петра Порошенко понимали, что победа первого предопределена. Как по чисто арифметическим показателям, так и из-за создавшейся в стране общественной атмосферы. И в этом смысле ожидания оправдались даже с лихвой.

Чудом нужно считать результат поддержки Зеленского — свыше 73%. Вот этого уж точно никто не ожидал как сторонники, так и оппоненты. И это существенно новый фактор не только в новейшей политической истории Украины, но и всего постсоветского пространства за исключением стран Балтии.

Здесь Украина оказалась далеко впереди своих соседей ближних и дальних. И это принципиально меняет очень многое. Такой пример оказывается весьма заразительным. Не случайно бывшим странам СНГ Зеленский адресовал свой призыв: «Посмотрите на нас. Все возможно». Это не значит, что Украина займется экспортом революций, но сам факт такой смены действующих лиц весьма впечатляющ. И этим международное значение результатов второго тура не ограничивается.

Что же привело к такой оглушительной победе Зеленского. Нам уже приходилось отмечать, что он пользуется поддержкой во всех регионах. Даже на западе, где к нему было несколько настороженное отношение в первом туре, ко второму она в значительной мере переменилось. Конечно, на востоке и юге поддержка составила около 80%, местами доходя до 90%, на западе она составила более 53%, что является новым политическим трендом. Фактически страна в своем выборе оказалась единой и это полностью убивает московскую легенду о двух частях Украины.

Как еще один осиновый кол был забит по второй легенде московской пропаганды о нацистской и националистической Украине. Если страна такая националистическая, то почему по окончательным итогам первого тура кандидат партии «Свобода» Руслан Кошулинский получил всего 1,63% голосов, а другие в пределах 0,1-0,15%. Не говоря уже о том, что этнические евреи Зеленский и Гройсман президент и премьер-министр. О других и не говорим.

Причин успеха Владимира Зеленского достаточно много. Отметим самую главную — неисполнившиеся надежды на быстрые и эффективные перемены после Майдана 2013-2014 гг. Петр Порошенко был избран в первом туре в 2014 году именно потому, что обещал решительные реформы, тотальную борьбу с коррупцией и улучшение условий жизни.

Сделано было много, но совершенно недостаточно. С коррупцией не только не совладали, но по некоторым параметрам она даже возросла. Создана целая система антикоррупционных органов, но ничего существенного ими не сделано. Много обещаний президента Порошенко, что чиновникам-коррупционерам будет рубить загребущие руки, а их дела рассыпались в судах. Кстати, реформа прокуратуры забуксовала, а о реформе судопроизводства вообще перестали вспоминать.

Экономика показывала относительно неплохой рост ВВП в 3,2-3,5%. Это в два раза больше чем в России, но совершенно недостаточно, чтобы улучшения почувствовали рядовые граждане.

Реально началась реформа по децентрализации. Местные бюджеты особенно крупных индустриальных городов и даже небольших сел начали наполняться средствами. Это видно невооруженным глазом, но на полпути начались остановки. Финансовая децентрализация не дополняется административной и налоговой. Все еще многое решается в Киеве и оттуда следует просить разрешения и проводить согласования. В результате получается парадокс. Деньги в местном бюджете есть и часто немалые, но потратить их по своему усмотрению местная община не может, так как связана административными и другими ограничениями. Между районными центрами и селами прокладываются современные четырех полосные дороги, что, конечно, хорошо, но во многих случаях это могло бы и подождать из-за существования более острых проблем. Дело в том, что на дороги тратиться можно, а на другое без Киева никак.

В стране начались реформы, но проводятся они половинчато, часто некомплексно из-за чего возникает административный хаос, которым пользуются нечистые на руку чиновники и их окружение. Все это видят и обвиняют в этом, часто безосновательно, действующего президента.

Из этого многие граждане сделали вывод, что Порошенко как олигарх не заинтересован в борьбе с коррупцией и обратились к фигуре Зеленского, который никогда не занимал государственных должностей и не имел отношения к бюджету страны.

Дальше вступили в действие психологические факторы. В частности, украинские президентские выборы стали продолжением антиэлитного протеста. Он выразился в поиске и доверии несистемным лидерам — то есть тем, кто приходит не из политики, играют не по правилам и ломают систему. Под ней понимается, в том числе, политкорректность, конформизм и политическое лицемерие.

Владимир Зеленский, опираясь на свой богатый опыт актерства и импровизации, сумел предъявить эту искренность максимально убедительно. В общении с действующим президентом он нашел именно те интонации — без пиетета, но не впадая в оскорбительную риторику.

Эти интонации были недоступны еще никому из предшествующих оппозиционных политиков. Столь же искусно Зеленский обходился с упреками по поводу некомпетентности или связей с олигархом Коломойским.

Открыто признавая и то, и другое, вместе с тем он создавал парадоксальное впечатление, что все под контролем и он совершенно свободен в отношениях с олигархами.

Независимо от того, искренен ли Владимир Зеленский как человек, как публичная персона и политик, он использовал искренность как технологию влияния.

В кампании Зеленского использовалась другая политтехнология. Он практически не выступал и не ездил по стране, не встречался с избирателями. На телевидении и в социальных сетях выступали его советники, политологи и члены будущей команды.

Частично это была вынужденная стратегия, поскольку явная неопытность кандидата в публичных дебатах и весьма поверхностные знания в экономике, безопасности, дипломатии и так далее могла сильно подточить его рейтинг.

Вместе с тем, это был и сознательный расчет на то, что главную задачу кампании Зеленский выполнил еще на старте. Он вошел со своими избирателями в эмоциональный резонанс. А дальше они уже сами додумали все необходимое, наделили его качествами, которыми он и не обладает.

Как следствие, Владимира Зеленского поддержали граждане с диаметрально противоположными политическими взглядами и идеологическими позициями. Тактика чистого листа позволила каждому из них видеть в кандидате именно то, что в нем хотелось бы видеть.

В ходе кампании в этом было большое преимущество, которое конвертировалось в оглушительный результат. Однако в этом таится и величайшая опасность, если большие надежды не будут быстро реализовываться. И тогда оглушительный результат, и соответствующий рейтинг столь же оглушительно начнет падать.

Несколько проясняется внешнеполитическая ориентация нового президента Украины. Его быстрые переговоры с президентами Франции и США неприятно удивили Москву. Там никак не могут понять, что делать. До недавнего времени там носились с идейками, что украинская власть нелегитимна. Теперь придется смириться с выбором украинского народа. Если и дальше не признавать очевидное для всех, то российская политика будет и все больше маргинализироваться.

Российской пропаганде придется развернуться на полном ходу. До 21 апреля там доминировало представление, что украинские выборы такое себе шоу. Теперь оказывается, что в стране настоящая демократия и граждане, в отличие от России, реально влияют на политику и персональный состав высшей власти.

Кремль взял паузу в надежде выработать какое-то решение. Похоже, что в Москве начали опаздывать. Там часто такое случалось.