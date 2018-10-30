Президент Монголии готов объявить голодовку

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга намерен объявить голодовку или выйти на одиночный пикет, если национальный парламент, Великий Народный хурал, не объявит о самороспуске.

Как передает «КоммерсантЪ», об этом он заявил в прямом эфире национального телеканала С1.

В ответ на вопрос о том, как он ответит на то, что Хурал и правительство страны игнорируют его критику и даже не обращают внимания на его предложение обсудить вопрос о самороспуске Хурала, президент ответил: «Голодовку объявить? Вот на какой мы стадии».

Отметим, что Х.Баттулга представляет оппозиционную Демократическую партию, в то время как большинство в Великом Народном хурале принадлежит Монгольской народной партии, которая с 1920-х годов управляла страной под названием «Монгольская народно-революционная партия».

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| 2018-10-30T17:09:01+00:00 30 октября 2018, 21:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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