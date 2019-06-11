Президент Молдовы между Западом и Москвой

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что реализация приднестровской проблемы через федерализацию страны невозможна.

«Федерализация Молдовы невозможна, так как это может взорвать перемирие в парламенте», — сказал Додон, выступая в понедельник вечером в эфире молдавского телеканала TV-8. Он пояснил, что у сформировавших коалицию и правительство Партии социалистов (ПСРМ) и проевропейского блока Acum (Сейчас) разные взгляды на эту проблему.

Глава Молдовы пояснил, что для решения приднестровской проблемы «необходимо согласие между Западом и Россией. Решение же проблемы Приднестровья может быть принято только внутри страны», — сказал Додон, отметив, что предложение со стороны будет негативно воспринято как внутри страны, так и за ее пределами.

«Если это будет предложено Москвой — заблокирует Запад. И наоборот», — пояснил он.