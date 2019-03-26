Президент Мексики ждет извинений от Испании и Ватикана

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал короля Испании Фелипе VI и папу римского Франциска извиниться перед коренными народами, населяющими нынешнюю Мексику, за завоевание и покорение испанцами империи ацтеков в 16-м веке. Испанское завоевание было совершено мечом и крестом, на руинах храмов возводились христианские церкви, заявил левый политик в своем видеообращении, распространенном в Facebook и Twitter 25 марта. По словам Лопеса Обрадора, он направил письма испанскому королю и папе с тем, чтобы пострадавшие народы получили извинения за угнетение и массовые убийства, сообщает Русская служба DW.

Лопес Обрадор пообещал также попросить прощения у коренных народов и других меньшинств за преступления, совершенные за время независимости Мексики. Политик выразил надежду, что 2021 год станет годом «исторического примирения».

Между тем правительство Испании отказалось извиняться и выразило сожаление в связи с тем, что мексиканский президент обнародовал письмо. По данным Мадрида, оно было получено еще 1 марта. Прибытие испанцев на территорию нынешней Мексики 500 лет назад невозможно оценивать, исходя из современных представлений, говорится в заявлении испанского правительства.