Президент Мексики воодушевлен готовностью США вести диалог

При этом президент Мексики подчеркнул, что власти уже подготовили план для того, чтобы люди не пострадали от возможного введения пошлин, и готовы к разработке новых мер. Мексика не намерена вступать в «торговую войну» с США или любой другой страной, подчеркнул президент.

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. При этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже сообщил, что в пятницу в США вылетает делегация во главе с министром Эбрардом для решения ситуации.