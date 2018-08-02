Президент Македонии назвал договор с Грецией «правовым самоубийством»

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров в июне подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему последней в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.Президент Иванов публично выразил свою позицию на торжественных мероприятиях в местечке Мечкин Камен в городе Крушево в четверг.

«Это правительство пытается обойти меня стороной… Они врут, что по договору меняется только название страны. Напротив, меняется и македонская национальная идентичность, нарушается и 74-летнее право на самоопределение, стирается государственно-правовая идентичность, 27-летняя история государства», — приводит заявление Иванова телеканал a1on и другие СМИ.

«Этим договором юридически устраняется македонский народ. Они хотят убедить македонский народ совершить правовое самоубийство», — подчеркнул президент Иванов.