Президент Мадагаскара заказал самолет для болельщиков сборной на Кубок Африки

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заказал чартерный самолет для болельщиков футбольной сборной, которая впервые в истории вышла в плей-офф Кубка африканских наций (КАН). Об этом, как передает ТАСС, сообщает AFP.

«Услышав желание болельщиков, президент Андри Радзуэлина и правительство Мадагаскара приняли решение подготовить самолет Airbus 380, рассчитанный на 480 мест, для транспортировки болельщиков», — сообщила изданию специалист по связям с общественностью аппарата президента Рина Ракотоманга.

Цена билета для болельщиков составит около $600, в стоимость также входят еда и зрительское место на стадионе.

Ранее сборная Мадагаскара ни разу не выходила в плей-офф Кубка Африки. В текущем розыгрыше мадагаскарцы сенсационно заняли первое место в группе В, сыграв вничью с командой Гвинеи (2:2) и обыграв сборные Бурунди (1:0) и Нигерии (2:0). В 1/8 финала сборная Мадагаскара сыграет с командой Демократической Республики Конго.