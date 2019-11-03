Президент Ливана призвал своих сторонников поддержать требования демонстрантов в Бейруте

Массовый митинг активистов Свободного патриотического движения (СПД) в поддержку президента Ливана Мишеля Ауна состоялся в воскресенье у дворца Баабда на окраине ливанской столицы. Глава государства в обращении к его участникам, которое транслировал телеканал Al Mayadeen, призвал их достичь соглашения с демонстрантами в центре Бейрута и выступить совместно против коррупции.

«Три главных пункта «дорожной карты», которую я выдвинул 31 октября, по борьбе с коррупцией, проведению экономических реформ и построению гражданского общества, полностью совпадают с требованиями тех, кто собрался сейчас на площадях», — отметил президент. По словам Ауна, коррупция глубоко проникла в государственные структуры, и, чтобы ее искоренить, потребуются большие усилия. «Поэтому я призываю к объединению граждан во всеобщем походе против этого зла», — сказал он.

Ранее, выступая на митинге, глава СПД, и.о. министра иностранных дел Ливана Джебран Басиль осудил призывы к отстранению от власти президента Мишеля Ауна, прозвучавшие среди участников протестного движения в центре Бейрута. Он напомнил, что СПД, на которое опирается Аун, располагает самым крупным блоком в парламенте (29 из 128 мест). «Наше движение представляет значительную часть ливанского народа, и ему хорошо известны чаяния граждан», — подчеркнул Басиль.(ТАСС)