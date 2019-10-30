Президент Ливана попросил правительство пока продолжить работу

Президент Ливана Мишель Аун попросил продолжить работу кабинета министров страны до формирования нового правительства согласно конституции, сообщается в заявлении пресс-службы президента.
«После отставки премьер-министра Саада Харири выразил благодарность премьеру и министрам и попросил правительство продолжить свою работу до формирования нового правительства», — говорится в заявлении.
Во вторник Харири в телеобращении к народу заявил о своей отставке и роспуске правительства, после чего направился в президентский дворец. Решение главы кабинета министров было принято на фоне массовых антиправительственных демонстраций, которые продолжались 13 дней.(РИА Новости)
| 2019-10-30T16:23:37+00:00 30 октября 2019, 21:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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