Президент Ливана попросил правительство пока продолжить работу

Во вторник Харири в телеобращении к народу заявил о своей отставке и роспуске правительства, после чего направился в президентский дворец. Решение главы кабинета министров было принято на фоне массовых антиправительственных демонстраций, которые продолжались 13 дней.(РИА Новости)