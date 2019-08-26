Президент Кыргызстана в октябре посетит Азербайджан

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в октябре 2019 года совершит визит в Азербайджан.

По сообщению МИД Кыргызстана, предстоящий визит Жээнбекова в Баку в понедельник обсудили глава внешнеполитического ведомства Чингиз Айдарбеков и посол Азербайджана в Бишкеке Гидаят Оруджев.

«Стороны уделили особое внимание предстоящему 7-му Саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который пройдет в октябре текущего года в Азербайджане, а также двустороннему визиту на высоком уровне»,- говорится в сообщении, пишет interfax.az.

В ходе встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность в развитии и укреплении экономических и культурно-гуманитарных отношений.

«В данном контексте обсуждены детали проведения заседания кыргызско-азербайджанской межправкомиссии, а также строительства в Кыргызстане общеобразовательной школы и парка имени Гейдара Алиева», — отмечается в сообщении.

VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоится 14-15 октября в Баку. В рамках саммита будет организован бизнес-форум.

Кроме того, на саммите планируются обсудить вопросы создания Торгово-промышленной палаты и Совместного инвестиционного фонда тюркоязычных стран.