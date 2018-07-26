Президент Кукеси: Теперь все зависит от матча в Баку

Президент албанского «Кукеси» Сафет Гжичи назвал плохим результат первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против азербайджанского «Карабаха» (0:0).

«Это был плохой результат. Мы можем назвать его хорошим, если не будем видеть игру. Мне хотелось, чтобы моя команда больше атаковала. Игроки должны были действовать спокойнее, особенно перед чужими воротами. «Карабах», конечно, сложный соперник, но это не тот «Карабах», который играл год назад в групповом этапе Лиги чемпионов, поэтому я ожидал большего. Теперь все зависит от матча в Баку», — сказал он. (Syri)

35 просмотров
| 2018-07-26T22:48:26+00:00 27 июля 2018, 00:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss