Президент Кукеси: Теперь все зависит от матча в Баку

Президент албанского «Кукеси» Сафет Гжичи назвал плохим результат первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против азербайджанского «Карабаха» (0:0).

«Это был плохой результат. Мы можем назвать его хорошим, если не будем видеть игру. Мне хотелось, чтобы моя команда больше атаковала. Игроки должны были действовать спокойнее, особенно перед чужими воротами. «Карабах», конечно, сложный соперник, но это не тот «Карабах», который играл год назад в групповом этапе Лиги чемпионов, поэтому я ожидал большего. Теперь все зависит от матча в Баку», — сказал он. (Syri)

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