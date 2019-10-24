Президент Кубы прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в четверг прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Как сообщает в четверг Trend, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля встречали заместитель премьер-министра Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.